Klaassen bloeit op: ‘Hopelijk spreek ik Koeman binnenkort’

Door Daniël Dwarswaard



Davy Klaassen is toevallig aan de beurt om een liedje uit te kiezen dat vlak voor de aftrap tussen Werder Bremen en Fortuna Düsseldorf door het Weser-Stadion schalt. Op het scherm in het sfeervolle stadion verschijnt het hoofd van Klaassen en in het Duits kondigt hij de Hollandse meezinger Leef van André Hazes junior aan. Hij is bezig aan zijn warming-up en kijkt heel even om zich heen. De Duitse supporters op de volgepakte tribunes kijken elkaar wat glazig aan bij het horen van de Nederlandse tekst. Pas als er daarna een clublied uit de speakers klinkt, gaan de kelen weer open.

De ochtend na de met 3-1 gewonnen wedstrijd stapt de 25-jarige ­Nederlander ­opgewekt de catacomben van het stadion binnen. Hij begint meteen te ­lachen als zijn verzoeknummertje ter sprake komt. ,,Dat sloeg niet helemaal aan, hè...’’