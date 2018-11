Klaassen en Weghorst bij beste nieuwkomers in Bundesliga

Infantino: Ook WK 2022 wordt historisch

21 november Vier jaar voor het begin van het WK in Qatar heeft voorzitter Gianni Infantino van de wereldvoetbalbond FIFA al geen twijfels meer. ,,Het zal een zeer opwindend toernooi worden. Fantastisch en verbazingwekkend. Wij zijn FIFA en willen alleen het beste. Dat betekent dat elk komend WK het beste toernooi ooit moet worden. Dat was afgelopen zomer in Rusland het geval en nu zijn alle ingrediënten weer aanwezig om ook het WK in 2022 tot een historisch evenement te maken.’'