Klaassen kopt Werder naar punt in Mönchengladbach

FA Cup Gomes en Janmaat met Watford naar FA Cup-finale na knappe comeback

19:58 Watford heeft zich na een zinderende pot tegen Wolverhampton Wanderers geplaatst voor de eindstrijd van de FA Cup. De ploeg van Javi Gracia - met Daryl Janmaat als invaller - knokte zich in reguliere speeltijd van een 0-2 achterstand terug naar 2-2. In de verlenging kroonde invaller Gerard Deulofeu zich tot matchwinner. Op 18 mei wacht Manchester City in de finale.