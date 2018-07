Klaassen op eerste werkdag direct trefzeker voor Werder Bremen

In de oefenwedstrijd tegen Arminia Bielefeld, vorig seizoen vierde in de Tweede Bundesliga, maakte Klaassen na 39 minuten spelen op fraaie wijze de 1-0 voor zijn nieuwe club. Klaassen tekende vandaag een vierjarig contract bij Werder Bremen, waar hij gaat spelen met rugnummer 30. Everton, dat vorig seizoen nog 27 miljoen overmaakte aan Ajax, kreeg 15 miljoen euro voor de aanvallende middenvelder.



Klaassen kwam vorig seizoen in 820 speelminuten voor Everton niet tot scoren. Zijn laatste doelpunt maakte de 25-jarige middenvelder uit Hilversum op 14 mei 2017, toen hij scoorde tegen Willem II in zijn laatste wedstrijd voor Ajax. Klaassen scoorde 55 keer in 180 wedstrijden voor de Amsterdammers.