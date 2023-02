Klap voor FC Barcelona: Pedri weken buitenspel wegens hamstringblessure

Pedri (20) werd in de eerste helft gewisseld. Sergi Roberto verving hem in Camp Nou, waar het uiteindelijk 2-2 werd. ,,Het nieuws komt als een echte klap voor Barça, want Pedri verkeert de laatste tijd in een geweldige vorm en heeft een sleutelrol gespeeld in de lange ongeslagen reeks”, meldt de koploper van La Liga.