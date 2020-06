Klopp bedankt leiding van Duitse competitie: ‘Zonder hem was dit niet mogelijk’

Als eerste grote competitie in Europa werd de Bundesliga vorige maand hervat, na een wekenlange onderbreking vanwege de coronacrisis. Met een strak protocol en tal van voorschriften lieten de Duitsers zien dat er best weer gevoetbald kan worden. Enkele weken later konden ook de competities in Spanje, Italië én Engeland hervat worden.

Liverpool had al een royale voorsprong op de concurrentie opgebouwd toen de Premier League in maart werd stilgelegd. De vrees bestond dat de competitie niet kon worden afgemaakt en dat het seizoen zou worden geschrapt. Liverpool had dan alsnog naast de titel gegrepen. ,,Engeland heeft het nu heel goed georganiseerd, maar de Bundesliga was voor iedereen het voorbeeld”, aldus Klopp, die wel de fans in de stadions mist. ,,Voor nu is het goed, maar het moet niet zo blijven.”