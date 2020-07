Klopp en Van Dijk feliciteren Akinfenwa (102 kilo) met promotie: ‘Geniet ervan, big man’

VideoWycombe Wanderers promoveerde maandagavond voor het eerst in de clubhistorie naar het Championship, het tweede niveau in Engeland. Op een leeg Wembley werd Oxford United met 2-1 verslagen in de finale van de play-offs. Na afloop waren de camera's vooral gericht op Adebayo ‘The Beast’ Akinfenwa, de 38-jarige en 102 kilo zware spits van Wycombe.

Voor het bijzondere verhaal van Akinfenwa, een gigantische spits uit Londen met Nigeriaanse roots, moeten we eerst even terug naar 30 mei 2016. Akinfenwa maakt die dag op Wembley de 2-0 namens AFC Wimbledon tegen Plymouth Argyle, waardoor Wimbledon promoveert naar de League One. Het contract van Akinfenwa wordt echter niet verlengd, na een seizoen met 8 goals in 42 wedstrijden voor de club uit Londen. Akinfenwa grijpt direct na de wedstrijd zijn kans en doet een open sollicitatie. ,,Oi, listen up, alle geïnteresseerde managers kunnen me een berichtje sturen. Ik ben nog lang niet klaar.”

Volledig scherm Adebayo Akinfenwa. © BSR Agency

Videoboodschap van Klopp

Binnen de kortste keren krijgt Akinfenwa een telefoontje van Gareth Ainsworth, sinds 2012 de manager van Wycombe Wanderers en al net zo'n markant figuur als Akinfenwa. Het blijkt een gouden zet van de club. Akinfenwa wordt met achtereenvolgens 18, 18, 8 en 10 treffers liefst vier seizoenen op rij clubtopscorer van The Chairboys en na de derde plaats van dit seizoen volgen play-offs.

In de finale daarvan wachtte maandag Oxford United. Bij dat team deed de door Feyenoord verhuurde Liam Kelly de tweede helft mee, maar met zijn 1,64 meter en 63 kilo is Kelly niet opgewassen tegen het fysieke geweld van Akinfenwa en zijn teamgenoten.

Het wordt 2-0 voor Wycombe Wanderers en na afloop gaan de camera's van Sky Sports uiteraard weer richting Akinfenwa. ,,De enige manager die me deze keer een berichtje mag sturen op WhatsApp is Jürgen Klopp", aldus Akinfenwa, al zijn hele leven fan van Liverpool.

Klopp voldeed aan het verzoek. ,,Ik heb de wedstrijd gezien, maar had je interview na afloop gemist. Maar al mijn spelers zeiden dat ik je een bericht moest sturen, dus hier ben ik dan. Congratulations big man, geniet van het feest. Je gaat nu het Championship in”, sprak Klopp in zijn videoboodschap aan Akinfenwa. Virgil van Dijk stuurde via Twitter ook nog een bericht: ,,What a guy. Congrats big man.”

Contract loopt opnieuw af

Of Akinfenwa volgend seizoen in het Championship gaat spelen is echter nog de vraag. Net als vier jaar geleden bij AFC Wimbledon loopt het contract van Akinfenwa namelijk af. ,,Of ik binnenkort nog een werkgever heb? Ik heb geen idee, ik ga nu eerst feesten en daarna vier weken slapen.”

Volledig scherm © BSR Agency Wycombe Wanderers-coach Gareth Ainsworth, de man die Akinfenwa vier jaar geleden gratis oppikte, zal zijn spits ongetwijfeld mee willen nemen naar het Championship. Het zou voor de 38-jarige Akinfenwa de bekroning zijn op zijn bijzondere loopbaan, die twintig jaar geleden begon bij FK Atlantas in Litouwen. De afgelopen zeventien jaar was hij goed voor 214 goals in 679 wedstrijden in de League Two en League One.

Volledig scherm Wycombe Wanderers-captain Matt Bloomfield en manager Gareth Ainsworth. © BSR Agency