Oud-jeugdtrainer PSV terug bij Liverpool: 'Het is heel, heel goed dat Lijnders weer terug is'

De 35-jarige Limburger had moeite om de Nijmeegse club naar zijn hand te zetten. Als favoriet voor de titel in de Jupiler League eindigde NEC als derde, achter Jong Ajax en Fortuna Sittard. In de play-offs liet NEC zich aftroeven door FC Emmen. Na de gemiste promotie, min of meer de eis bij NEC, besloot Lijnders om op te stappen. Hij keert nu bij Liverpool terug in zijn oude rol als assistent van Klopp.



,,Het is heel, heel goed dat Pepijn terug is", zei de Duitse hoofdcoach. ,,We hebben hem een half jaar geleden laten gaan om belangrijke ervaringen op te doen. Het voelt fantastisch dat hij nu weer terug is. Toen hij het trainingscomplex opstapte, was iedereen heel blij hem weer te zien. Pepijn is een fantastisch mens en een fantastische coach, dus voor ons is het belangrijk dat hij terug is. Ik kijk er naar uit om weer met hem te gaan samenwerken."