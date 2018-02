Klopp houdt zich in: 'Als ik zeg wat ik denk krijg ik een recordboete'

Op bezoek in Brugge 'Ruud Vormer zou goede burgemeester van Brugge zijn'

12:27 Met een Nederlands kwartet in de selectie heeft Club Brugge een straatlengte voorsprong op de rest in België. Aanvoerder Ruud Vormer & co vallen er in de smaak. ,,Belgen, Nederlanders, als ze hun truitje maar nat maken.’’