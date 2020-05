Klopp: Liverpool zal klaar zijn voor hervatting Premier League

Jürgen Klopp heeft er alle vertrouwen in dat Liverpool in goede vorm de Premier League hervat. ,,We nemen de situatie zoals die is en gebruiken iedere seconde die we samen hebben”, vertelt de coach van Virgil van Dijk en Georginio Wijnaldum. ,,We werken aan de dingen waar we aan willen werken.”