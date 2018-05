Klopp na plek in finale: 'Dit is voor Sean Cox'

Voor die heenwedstrijd op Anfield van vorige week dinsdag werd de 53-jarige Cox zo zwaar mishandeld door fans van AS Roma dat hij nog steeds in kritieke toestand in een ziekenhuis ligt. De eerste dagen lag hij zelfs in coma.



Cox kreeg afgelopen week veel steunbetuigingen vanuit de hele voetbalwereld. Voorafgaand aan het tweede duel met Liverpool trainden de spelers van AS Roma al met shirts met daarop de tekst: Forza Sean. Ook is er al bijna 80.000 euro voor hem ingezameld om in de toekomst veel medische kosten te kunnen betalen.