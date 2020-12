Klopp onder de indruk van Spurs: ‘Mourinho heeft er een resultaatmachine van gemaakt’

Premier LeagueJürgen Klopp is onder de indruk van de ontwikkeling van Tottenham Hotspur, na twaalf speelronden koploper in de Premier League. Het Liverpool van Klopp speelt morgen op Anfield tegen de Spurs van José Mourinho.

,,De manier waarop ze dit seizoen spelen is echt goed, hij heeft er een resultaatmachine van gemaakt. Op de counter spelen is niet hun enige strategie, ze hebben echt een voetballend elftal”, zei Klopp.

,,Mourinho slaagt er met zijn ploeg vaak in terug te komen in de wedstrijd. Het is zeer indrukwekkend wat hij heeft gedaan bij Tottenham. Als we Heung-min Son en Harry Kane in bedwang weten te houden, zijn er nog steeds zoveel goede spelers met dreiging vanuit alle posities. Neem Steven Bergwijn, die een belangrijke rol speelt in de tegenaanval.”

Klopp kan tegen de Spurs mogelijk weer beschikken over middenvelder Naby Keïta. Hij heeft weer meegetraind, maar over zijn meespelen wordt later beslist. Joel Matip is er sowieso niet bij vanwege een rugblessure.

De afgelopen weken moest Klopp diverse belangrijke spelers missen, waaronder ook Virgil van Dijk. Volgens Mourinho valt het echter wel mee met de zorgen. ,,Van Dijk is geblesseerd en hij is natuurlijk een erg goede speler”, aldus Mourinho. ,,Maar laat me eens een lijst zien met blessures en vergelijk die met het beste elftal van Liverpool. Ik kan je ook een lijst geven van tien blessuregevallen bij Tottenham Hotspur.”

Afgelopen jaar pakte Liverpool met overmacht de titel, maar dit seizoen lijkt veel spannender te worden. ,,Liverpool is het resultaat van 1894 dagen werken met Jürgen, misschien zit ik er iets naast. Maar wij zijn het resultaat van 390 dagen werken en dat is eigenlijk nog eens vertekenend. Omdat er ook dagen van quarantaine tussen zitten”, aldus Mourinho.

Liverpool - Tottenham Hotspur begint woensdag om 21.00 uur. Beide clubs hebben 25 punten na twaalf duels. Tottenham heeft een beter doelsaldo.