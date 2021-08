Klopp over basisplaats Van Dijk bij start Premier League: ‘Ik verwacht het wel, maar ik heb geen haast’

Van Dijk raakte in oktober vorig jaar geblesseerd in de derby tegen Everton, na een onbezonnen actie van doelman Jordan Pickford. De centrale verdediger miste de rest van het seizoen bij Liverpool en ontbrak ook op het EK. Mogelijk kan de nieuwe bondscoach Louis van Gaal nu een beroep op hem doen voor de belangrijke kwalificatie-interlands voor het wereldkampioenschap, die begin september worden gespeeld.

,,De laatste afwegingen over wie aan de wedstrijd begint en wie eventueel invalt moet ik nog maken”, aldus Klopp. ,,Maar ik heb het gevoel dat Virgil een hele wedstrijd aankan. Voor mij is er echter geen aanleiding om nu al deze beslissing te nemen. We wachten rustig de laatste trainingen nog even af. Ik heb geen haast. We kijken wat het beste is voor iedereen.”