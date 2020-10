Klopp over keuze voor Liverpool: ‘Mijn zoons zeiden: ja, doen!’

,,Ik nam in die tijd niet zo vaak de telefoon op en toen die ging, dacht ik daarom: Kom op, stoor me niet! Maar toen ik zag wie het was, had ik gelijk het gevoel dat het iets interessants kon zijn.”

De zaakwaarnemer van Klopp vertelde dat Liverpool interesse had. ,,En de rest is geschiedenis”, zegt de 53-jarige Klopp, die precies vijf jaar geleden een contract ondertekende op Anfield. Ter ere van dat 'jubileum' zette Liverpool donderdag een video online waarin Klopp terugblikt op tien hoogtepunten uit de afgelopen jaren.

De Duitser had enkele maanden voor het bewuste telefoontje afscheid genomen van Borussia Dortmund. Klopp was toen naar eigen zeggen toe aan een 'sabbatical'. ,,Ik kon daarom ook niet meteen 'ja' zeggen na alles wat ik mijn familie had beloofd. Ik moest ze vragen hoe zij er over dachten. Ik weet nog goed dat mijn beide zoons zeiden: ja, doen! We keken naar Ulla, zij keek naar ons drieën en ze zei: oh, het lijkt erop dat de vakantie voorbij is.”