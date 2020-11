Klopp over Van Dijk: ‘Knie ziet er goed uit na zo’n operatie’

Granada in mineurstem­ming naar duel met PSV in Europa League

29 november Granada CF, dat donderdag PSV ontvangt in de Europa League, heeft in La Liga opnieuw een nederlaag geïncasseerd. Het uitduel met laagvlieger Celta de Vigo eindigde in 3-1. Namens de bezoekers opende de Colombiaan Luis Suárez nog wel de score (0-1).