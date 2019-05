Klopp treurt maar geniet ook: Die vrije trap van Messi, wat een goal!

,,Ik heb genoten van de wedstrijd. Alleen de uitslag zint me niet. Verder was alles goed'', beweerde Klopp, die de zwakke afronding zijn spelers kennelijk niet al te zwaar aanrekende. Hij had bewonderend naar man van de wedstrijd Lionel Messi gekeken. ,,Op Messi's momenten is hij niet te stoppen. Die vrije trap, wat een goal! Hij is echt een wereldklasse speler. Dat wist ik van tevoren ook wel, dus ik ben niet verbaast.”



,,Het was een topprestatie van mijn ploeg. Volgende week gaan we het opnieuw proberen. Zo staat het in het speelschema'', grapte Klopp, die met Liverpool nog kampioen kan worden in de Premier League.



,,Nee, het was nu bij ons geen feestje in de kleedkamer. Het is een ervaring waarvan we moeten leren. We hebben het onszelf in elk geval niet gemakkelijk gemaakt. Maar we spelen over drie dagen alweer tegen Newcastle. Dat is nu even het belangrijkste.''



Tekenend voor de bewondering bij Klopp voor Barça was diens grijns bij de schitterende treffer van Lionel Messi in de 82ste minuut uit een vrije trap (3-0).



