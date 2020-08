Klopp voor het eerst verkozen tot beste coach van de Premier League

De 53-jarige Klopp bezorgde Liverpool de eerste landstitel in dertig jaar tijd. De club won 32 van de 38 competitiewedstrijden en behaalde liefst 99 punten. Klopp werd dit seizoen al vijf keer verkozen tot beste trainer van de maand. Dat was één keer vaker dan Pep Guardiola als coach van Manchester City in het seizoen 2017/2018 overkwam.



Het was voor Klopp de eerste keer dat hij de prijs won. De vorige twee seizoenen ging Guardiola er met de prijs vandoor. In het seizoen 2016/2017 won Antonio Conte als coach van Chelsea en in het seizoen 2015/2016 was het Claudio Ranieri die Leicester City kampioen maakte en dus de prijs in ontvangst mocht nemen.



