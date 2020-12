Klopp ziet Chelsea als favoriet voor titel: ‘Ze hebben geweldige spelers’

Chelsea investeerde afgelopen zomer maar liefst 250 miljoen euro in de selectie. Onder anderen Hakim Ziyech, Timo Werner, Kai Havertz, Thiago Silva, Ben Chilwell en Edouard Mendy kwamen naar Londen. Hoewel Chelsea volgens Lampard bezig is aan een langetermijnproject en de aankopen tijd nodig hebben om te wennen, staat zijn ploeg nu wel aan kop in de Premier League. De 'Blues', die zaterdag Leeds United met 3-1 versloegen, hebben zich ook al geplaatst voor de knock-outfase van de Champions League.

,,Het seizoen is lang", zei Lampard na de zege op Leeds. ,,Natuurlijk mogen onze fans dromen van de titel, daar is niets mis mee. Maar het is afwachten of we deze vorm kunnen doortrekken, of we constant kunnen presteren. Er liggen heel wat uitdagingen op ons te wachten."