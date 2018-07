Kluivert en Strootman krijgen klop, Liverpool wint wéér van City

International Champions CupTerwijl in Nederland iedereen lekker op één oor lag, stonden Europese topclubs in de Verenigde Staten tegenover elkaar in de International Champions Cup. Juventus, Bayern München, Borussia Dortmund, Benfica, Manchester City, Liverpool, AS Roma, Tottenham Hotspur, AC Milan én Manchester United: ze kwamen allemaal in actie.

AC Milan - Manchester United 1-1 (Manchester United w.n.s.)

Wie vanochtend vroeg wakker was, had het geluk om nog een fors deel van het duel tussen AC Milan en Manchester United te kunnen zien. Maar liefst 26 penalty's waren er voor nodig om een beslissing te brengen bij het duel tussen AC Milan en Manchester United. Suso en Alexis Sánchez hadden na negentig minuten namelijk gezorgd voor een 1-1 eindstand en dus moesten er strafschoppen genomen worden. Maar liefst negen penalty's werden er gemist. Voor de Ivoriaanse middenvelder van AC Milan, Franck Kessie, was dat de grootste domper. Door zijn mislukte panenka was het Manchester United dat won.

Volledig scherm Ander Herrera en Scott McTominay in duel met Franck Kessie. © Getty Images

Manchester City - Liverpool 1-2

Manchester City en Liverpool stonden in april nog tegenover elkaar in de kwartfinale van de Champions League. Toen trok Liverpool met een 3-0 en 2-1 overwinning aan het langste eind. Ook vannacht waren The Reds een maatje te groot voor The Citizens. Het verschil werd wel pas in de 94ste minuut gemaakt. Sadio Mané benutte een penalty nadat Mohamed Salah en Leroy Sané na 63 minuten beiden een goal hadden gemaakt.

Volledig scherm Mohamed Salah noteert de 1-1. © Getty Images

AS Roma - Tottenham Hotspur 1-4

Justin Kluivert en Kevin Strootman betraden na respectievelijk 52 en 59 minuten het veld in San Diego. Toen was het kwaad voor AS Roma echter al geschied. Patrik Schick had de Italiaanse formatie nog wel op 1-0 gebracht, maar The Spurs zetten vervolgens aan en zetten een niet malse 1-4 ruststand op het scorebord door twee goals van zowel Fernando Llorente als Lucas. Dat bleek tevens de eindstand. Rick Karsdorp bleef op de bank bij de Roemeinen, Michel Vorm verdedigde ruim een uur het doel van Tottenham Hotspur.

Volledig scherm Justin Kluivert in duel met Christian Eriksen. © Getty Images

Juventus - Bayern München 2-0

Bij Juventus wachten ze met smart op de eerste minuten van Cristiano Ronaldo. De Portugese sterspeler kwam tegen Bayern München in elk geval nog niet in actie. Het 18-jarige Nederlandse talent Leandro Fernandes kwam dat wel. Hij viel in de rust in voor Claudio Marchisio. Andrea Favili had toen al twee keer gescoord. Dat bleken de enige twee goals. Bij Bayern München, dat zonder de WK-gangers in de Verenigde Staten is, viel Arjen Robben in de rust in. Joshua Zirkzee bleef op de bank.

Volledig scherm Arjen Robben in actie tegen Juventus. © Getty Images

Borussia Dortmund - Benfica 2-2 (Benfica w.n.s.)

Na 22 minuten had Maximilian Philipp de bal al twee keer in het netje liggen namens Borussia Dortmund, maar genoeg voor de overwinning was dat niet. Benfica kwam via André Almeida en Alfa Semedo nog langszij waarna strafschoppen de beslissing moesten brengen. De Portugezen deden dat beter dan de Duitsers: 2-3.