Kluivert met AS Roma onderuit bij Parma

‘Sterren van Bayern waren helemaal klaar met Kovac’

20:59 Niko Kovac was bij Bayern München een doodlopende weg ingeslagen. Het was een kwestie van tijd eer de Kroaat moest opkrassen, omdat het leeuwendeel van de spelersgroep klaar was met de werkwijze van Kovac. Dat meldt Bild vanavond. Kovac moest vorige week zijn biezen pakken bij de Duitse Rekordmeister.