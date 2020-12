Kluivert met kuitblessure onzeker voor laatste duels Leipzig

Kluivert was direct na rust in het veld gekomen, maar moest zich een kwartier voor tijd weer laten vervangen. ,,Justin kreeg een tik op zijn kuit", zei trainer Julian Nagelsmann. ,,Hij kon daarna niet meer soepel bewegen. We hebben hem daarom weer gewisseld, omdat we geen risico wilden nemen.”



Leipzig, derde in de Bundesliga op 1 punt van koploper Bayer Leverkusen, ontvangt zaterdag 1. FC Köln en sluit het jaar dinsdag af met een bekerwedstrijd tegen FC Augsburg. Kluivert kwam vooralsnog zes keer in actie in de Bundesliga. Hij maakte één doelpunt. In de Champions League droeg hij vorige week met een treffer tegen Manchester United (3-2) bij aan plaatsing voor de knock-outfase.