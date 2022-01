Kluivert met Nice door in Franse beker, beslissende misser Simons in penaltyserie

Afrika Cup Bizar duel: Kameroen heeft Onana nodig om te winnen van tiental Comoren mét linksback op doel

Met linksback Chaker Alhadhur als doelman is de Comoren er niet in geslaagd om voor een verrassing te zorgen tegen gastland Kameroen op de Afrika Cup. Dat was echter wel mede te danken aan Andre Onana, die Kameroen meerdere keren op de been hield. Onana was de uitblinker, maar voor de neutrale toeschouwer was Alhadhur de grote held van de avond. Het werd 2-1 voor Kameroen.

