Kluivert met ploeterend AS Roma onderuit bij Udinese

Alavés laat na koppositie in Spanje te veroveren

23 november Deportivo Alavés heeft niet de kans benut de koppositie in te nemen in de Spaanse La Liga. Bij een zege op het laaggeklasseerde Leganés was de verrassing van dit seizoen in ieder geval voor één dag koploper geweest, maar de ploeg van coach Abelardo verloor de uitwedstrijd met 1-0.