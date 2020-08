Koeman begint met kleine spelersgroep aan loodzware klus bij Barcelona

Maar al die spelers zijn op de achtergrond geraakt door de soap die zich in de laatste dagen rond Messi heeft ontsponnen en waarvan het einde nog lang niet in zicht lijkt. In Barcelona wordt nu uitgekeken naar een ontmoeting tussen clubvoorzitter Josep Maria Bartoméu en Jorge Messi, de vader en tevens zaakwaarnemer van Lionel. Die zal uit Argentinië komen vliegen, maar Bartoméu heeft al wel één eis gesteld: hij ontvangt de Messi’s alleen om te praten over een contractverlenging. Met andere woorden: hij wil geen minuut wijden aan een mogelijk vertrek, ook niet aan een onderhandeling over het verlagen van de prijs die een andere club voor Messi zou moeten betalen.

Wel zou hij bereid zijn zijn functie als voorzitter enkele maanden eerder dan voorzien (in maart 2021 zijn er verkiezingen) neer te leggen als Messi daarmee tevreden zou worden gesteld en zou blijven. Wat dat betreft ligt Bartoméu overigens ook onder vuur vanuit een andere hoek; enkele kandidaten uit de oppositie hebben zich verenigd in een motie van wantrouwen die tegen de voorzitter is ingediend en waarover de socio’s zich mogen uitspreken, mits er genoeg handtekeningen onder de leden worden verzameld om die stemming te kunnen houden.

Messi niet in zijn recht

Barça kreeg gisteren wel de steun van de Liga de Fútbol Profesional (LFP), de organisator van de Primera División, die ‘na het bestuderen van het contract’ van Messi tot de conclusie kwam dat de speler niet in zijn recht staat en slechts onder het contract kan uitkomen als hij de 700 miljoen euro betaalt die als afkoopsom in de verbintenis is opgenomen. Of dat hij anders tot 30 juni 2021 moet wachten, de dag dat zijn huidige contract afloopt.



Volgens Spaanse media zou Messi, als hij daarom vraagt, wel een voorlopige internationale transfer van de FIFA kunnen krijgen om Barça te kunnen verlaten. Dan zou FC Barcelona naar de burgerrechter moeten stappen om die te laten bepalen of er sprake is van contractbreuk en daarvoor de hoogte van de vergoeding aan de club vaststellen.