Koeman en Roberto loven gretige Messi: ‘Hij werkte heel hard voor ons’

,,Messi werkte heel hard als we de bal niet hadden, wat erg belangrijk voor ons was”, aldus Koeman. ,,Ik ben erg trots op hoe het team heeft gespeeld. We werkten hard en speelden met veel discipline met één speler minder.” Verdediger Clément Lenglet moest vlak voor rust met een rode kaart van het veld.

De ploeg van Koeman heeft na twee gewonnen duels al zeven keer gescoord en nog geen doelpunt geïncasseerd. En dat terwijl vorig seizoen nog in mineur eindigde; de titel moest aan Real Madrid gelaten worden en in de Champions League werd Barça met 8-2 gekleineerd door Bayern München. Koeman: ,,Het is niet mijn zaak om over vorig seizoen te praten. Ik heb alleen invloed op dit seizoen, maar vanaf de eerste dag heb ik spelers tot mijn beschikking die laten zien dat ze hongerig zijn en gemotiveerd om zichzelf te verbeteren. We doen het goed en gezien de resultaten kun je concluderen dat we op de juiste weg zijn.”