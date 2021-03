Koeman geniet van talenten: ‘Leeftijd telt niet, het gaat erom wat ik zie op het veld’

Met de presidentsverkiezingen in aantocht sprak trainer Ronald Koeman vrijdag nog dat hij zich enkel kan focussen op het winnen van wedstrijden. Dat deed de coach ook, want FC Barcelona versloeg Osasuna met 0-2.

Na een kwartier spelen werd Barça al in een zetel geholpen, zo leek het. De keeper van Osasuna maakte een overtreding op Lionel Messi en kreeg een rode kaart. De VAR keek de beelden terug en zag dat de vedette van FC Barcelona buitenspel stond. De prent werd teruggedraaid en dus mocht doelman Sergio Herrera blijven staan. Uiteindelijk kwam FC Barcelona op voorsprong via Jordi Alba. Messi bediende hem na een half uur spelen op maat: 0-1. De thuisploeg kreeg in de eerste helft ook enkele kansen, doelpunten maakte de middenmoter niet.

Volledig scherm Ronald Koeman en Frenkie de Jong wonnen met FC Barcelona bij Osasuna. © REUTERS

In de tweede helft werd het eenrichtingsverkeer. Toch bleef de thuisploeg lang in leven. Messi leverde opnieuw de assist. Dit keer maakte de achttienjarige invaller Ilaix Moriba, die zijn eerste doelpunt voor de Catalanen maakte, het af: 0-2. De zege kwam voor FC Barcelona niet meer in gevaar. Koemans Barcelona won acht uitwedstrijden in La Liga achter elkaar, is zestien competitiewedstrijden op rij ongeslagen en kwam op twee punten van koploper Atlético Madrid, dat zondag de derby speelt tegen Real.

Met de presidentsverkiezingen van zondag heeft Koeman zijn visitekaartje dus nog maar eens afgegeven. Zijn positie als hoofdtrainer is door de presidentsverkiezingen steeds onderwerp van gesprek, want de presidentskandidaten proberen met namen zoals Pep Guardiola en Xavi Hernández als potentiële hoofdcoaches stemmen voor zich te winnen. Koeman toont de laatste weken echter steeds meer aan eveneens een uiterst geschikte kandidaat te zijn voor de functie van hoofdtrainer van FC Barcelona. Hij kan nu teruggrijpen op de uitstekende reeks die hij in La Liga heeft neergezet en de bereikte bekerfinale na de 'remontada’ van afgelopen week tegen Sevilla (3-0).

Volledig scherm © EPA

In de basisopstelling stonden zeven spelers die niet ouder waren dan 23 jaar. De 18-jarige invaller Ilaix Moriba maakte de vooruitgesnelde faam waar met zijn eerste doelpunt in La Liga. Koeman was vol lof over de talenten. ,,Het belangrijkste voor mij is dat spelers competitief zijn. Leeftijd telt niet, het gaat erom wat ik zie op het veld.”

Koeman roemde de inbreng van De Jong en Dest, maar ook die van zelf opgeleide spelers als Oscar Mingueza, Ilaix Moriba, Riqui Puig en aanvaller Ansu Fati. ,,In Nederland is het veel makkelijker jonge spelers in te passen omdat de competitie minder kwalitatief is dan de Spaanse. Maar er is hier ook zo veel talent. Deze spelers verdienen een kans. Als we zo blijven voetballen kunnen we prijzen winnen. Als dat met jonge spelers kan, nog beter.” Koeman pikte Moriba eruit. ,,Elke keer als hij invalt geeft hij ons team iets extra’s.” Het talent was vooral blij met zijn doelpunt: ,,Deze dag zal ik van mijn leven niet vergeten.”

