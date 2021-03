Koeman hoopt op wonder: 'Als Messi het op zijn heupen heeft is alles mogelijk’

Met een ‘niets is onmogelijk’ hield FC Barcelona-trainer Ronald Koeman de hoop levend dat zijn ploeg woensdag bij Paris Saint-Germain een wonder kan verrichten. De nummer 2 van Spanje leed in het eerste duel in de achtste finales van de Champions League op eigen veld een kansloze nederlaag (1-4) en moet dus woensdag in het Parc des Princes sowieso vier keer scoren om Europees te overleven.

,,De bekerwedstrijd van vorige week heeft ons enorm veel vertrouwen gegeven”, doelde Koeman op het tweede duel met Sevilla uit de halve finales van de Spaanse beker. Barcelona won na een 2-0-nederlaag bij Sevilla op eigen veld met 3-0 na verlenging. ,,Maar een 2-0-nederlaag in een uitduel kun je niet vergelijken met een thuisnederlaag van 4-1. Dit is veel gecompliceerder. En bovendien: PSG is een enorm sterke tegenstander, een team dat de Champions League wil winnen. We moeten realistisch zijn, maar gaan er wel alles aan doen. Waar we ook spelen, we komen altijd het veld op om te winnen. Niets is onmogelijk.”

FC Barcelona zorgde vier jaar geleden al eens voor een wonder tegen Paris Saint-Germain door in Camp Nou een 4-0-nederlaag in Parijs goed te maken. Het werd toen 6-1 in een wedstrijd die als La Remontada (de wederopstanding) bekendstaat.

,,Het slechtste wat ons kan overkomen, is dat we morgen, na de wedstrijd, tegen onszelf zeggen dat we niet het maximale hebben gegeven om ons te kwalificeren of te winnen”, vervolgde Koeman, die hoopt op een hoofdrol van Lionel Messi waar bij de Parijzenaars sterspeler Neymar ontbreekt. ,,Zeker als ‘Leo’ het op zijn heupen heeft is alles mogelijk. Zo’n speler is hij. Maar het hangt niet alleen van hem af, er zijn meer spelers.”

Een van hen, Frenkie de Jong, zat naast Koeman tijdens de persconferentie. ,,Je moet er altijd in geloven, daar begint het mee. We zullen zien, maar natuurlijk denken we dat het nog kan”, zei de Oranje-international. ,,Daarbij missen ze Neymar. Dat is goed voor ons. Hij is een van de beste voetballers ter wereld. Als zo’n speler ontbreekt bij je tegenstander, maakt het de opdracht iets makkelijker.”

Bekijk hieronder de samenvatting van de heenwedstrijd tussen FC Barcelona en Paris Saint-Germain