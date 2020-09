Koeman in aanloop naar eerste oefenduel: ‘Iedereen is blij dat Messi er weer bij is’

Ronald Koeman vindt het ‘fantastisch’ dat Lionel Messi weer van de partij is bij FC Barcelona. ,,We praten over de beste speler van de wereld. Wie zou hem er niet graag bij willen hebben?”, zei de nieuwe coach van de Spaanse topclub.

De Nederlandse trainer sprak voor het eerst in het openbaar sinds de Argentijn besloot nog een jaar bij Barcelona te blijven. ,,Iedereen is blij dat hij er weer is”, aldus Koeman. ,,Het is aan ons nu om ‘Leo’ zo snel mogelijk weer in de juiste conditie te krijgen.”

FC Barcelona slaat de eerste twee competitieweekeinden in La Liga over, omdat de club tot de kwartfinale (8-2 nederlaag tegen Bayern München) van de Champions League reikte. Zaterdag speelt de club wel een oefenwedstrijd tegen Gimnàstic de Tarragona, dat uitkomt op het derde niveau in Spanje. Messi doet waarschijnlijk een helft mee. Koeman: ,,In beginsel wil ik iedereen 45 minuten laten spelen. Het is de eerste stap op weg naar het hoge niveau waarop we straks willen spelen.”

Na het teleurstellend verlopen vorig seizoen gaf Messi te kennen FC Barcelona te willen verlaten. Mede na bemiddeling van zijn vader kwam hij op dat besluit terug, ook omdat hij begreep dat geen club in staat zou zijn om zijn transfersom van 700 miljoen euro te betalen en hij niet tegenover zijn club wilde komen te staan in een rechtszaak.

Ansu Fati is nog niet wedstrijdfit bij Barcelona. De zeventienjarige aanvaller, die vorige week indrukwekkend debuteerde in de Spaanse nationale ploeg, heeft last van een heupblessure. De club zei niet hoe lang Fati afwezig is.

null ⚽ Barça - Nàstic🗓 12/09 - 19h📺 En DIRECTO por Barça TV+🔊 @RonaldKoeman "Haremos dos equipos y cada jugador jugará 45 minutos" pic.twitter.com/b9mqzGds4v