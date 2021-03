Koeman in de wolken met voetbalshow als verjaardagscadeau: ‘Wordt een geweldig seizoenslot’

Koeman kreeg na afloop de vraag of Barcelona momenteel hét team in vorm is in de Spaanse competitie: ,,Dat weet ik niet. We zijn nu veel (achttien, red.) wedstrijden ongeslagen in de competitie, maar we staan nog steeds achter Atlético. Zij verbeteren zich ook elke dag. We moeten gewoon door blijven gaan op deze manier en blijven vechten tot het einde. Er zijn nog genoeg lastige wedstrijden dus ik kan niet zeggen dat we geen enkele wedstrijd meer gaan verliezen. Als we prijzen willen winnen, is het belangrijk om deze focus te behouden en de kansen op deze manier te blijven benutten.”