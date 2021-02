Koeman kan ogen niet geloven: ‘Bijzonder teleurgesteld, nog meer dan dinsdag’

Barcelona leidde dankzij een doelpunt voor rust van Lionel Messi, miste veel kansen en zag Álex vanaf de strafschopstip in de 89ste minuut gelijkmaken. ,,We waren in de competitie aan een geweldige serie bezig en kwamen dit duel eigenlijk geen moment in de problemen. Een ploeg zoals wij hebben moet het verschil in kwaliteit in een wedstrijd als deze tot uiting brengen en dat deden we niet”, vertelde Koeman die een einde zag komen aan een reeks van inmiddels zeven competitiezeges op rij.



Koeman trad met dezelfde ploeg aan waarmee hij dinsdag tegen PSG fors onderuit was gegaan. Maar tegen Cádiz zou een dergelijke verzameling spelers geen problemen moeten kennen. Koeman: ,,We laten twee punten liggen in een wedstrijd die we volledig controleerden. We laten dit seizoen vijf punten liggen tegen Cádiz, dat kunnen we ons niet permitteren.”