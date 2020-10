Koeman na eerste puntenverlies: ‘Minder energiek dan in eerste twee wedstrijden’

,,We waren minder energiek dan in de eerste twee wedstrijden, maar dat komt ook door de tegenstanders. Ze hebben goed verdedigd en waren fysiek sterker dan wij”, oordeelde Koeman. ,,Het was een erg intensieve week voor ons. We hebben hard moeten werken in Vigo met één speler minder en vandaag ontbrak het ons aan frisheid, gretigheid en scherpte in de aanval.”

Al na tien minuten stond het 1-1, waarna veel grote kansen uitbleven. Na een uur besloot Koeman offensief te wisselen. Hij bracht de Portugees Francisco Trincão (20) en Pedri (17) binnen de lijnen. Koeman had ook kunnen kiezen voor het inbrengen van Ousmane Dembélé, maar hij besloot de Fransman op de bank te houden.

,,Er kunnen nog dingen gebeuren. Op dit moment is hij speler van FC Barcelona, maar we zullen het zien. Maar er kunnen nog spelers in- en uitgaan”, zei Koeman over de aanvaller die FC Barcelona het liefst nog voor de transferdeadline kwijtraakt.

FC Barcelona komt over twee weken pas weer in actie. Dan is Getafe de tegenstander. ,,We hebben drie moeilijke wedstrijden achter de rug; we hebben er twee gewonnen en één gelijkgespeeld, dus ik ben tevreden”, aldus de trainer. ,,Onze tegenstanders waren zwaar, maar we kunnen blij zijn met zeven punten.”

Bekijk hier de samenvatting van Barcelona - Sevilla:

