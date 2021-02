Koeman na ophef over Messi-salaris: ‘Contractdetails zijn gelekt met slechte intenties’

De Spaanse krant El Mundo berichtte gisteren dat het megacontract dat Messi in 2017 tekende FC Barcelona in grote financiële problemen heeft gebracht. Volgens de krant zou de sterspeler in dat contract 555 miljoen euro over vier jaar opstrijken.



Ploeggenoot Antoine Griemann nam het na afloop van de wedstrijd op voor de voetballer. ,,We genieten allemaal van Messi. Hij is een legende en we hopen dat hij kan blijven om de club te helpen met winnen.”