Koeman over gesprek bij Messi thuis: ‘Heb gezegd dat ik zijn onmin met de club niet kan veranderen’

Martínez hoopt nog op besmette Hazard, Vermaelen mag Japan opnieuw niet uit

10 november Bondscoach Roberto Martínez van het Belgische nationale team hoopt in de komende interlandperiode toch nog over Eden Hazard te kunnen beschikken. De 29-jarige sterspeler zit momenteel thuis in isolatie, omdat hij vorige week bij Real Madrid positief testte op het coronavirus. Vooralsnog kan hij zich daarom niet bij de selectie van zijn land melden.