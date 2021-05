Koeman over zijn toekomst: ‘Ik denk niet dat dit mijn laatste wedstrijd was’

,,Als je me in augustus had verteld dat we een prijs zouden winnen en tot een paar duels voor het einde zouden meedoen voor de titel, dan had ik daar voor getekend”, zei Koeman na de zege op Eibar (0-1) in de laatste speelronde van La Liga.

Barcelona won de Spaanse beker, eindigde als derde in La Liga en werd in de achtste finales van de Champions League uitgeschakeld door Paris Saint-Germain. Het was nooit rustig dit seizoen, met een dreigend vertrek van sterspeler Lionel Messi, een oplopende schuld van 1,2 miljard euro en de komst van de ambitieuze nieuwe voorzitter Joan Laporta.

Toch bouwde Koeman aan een nieuwe ploeg. Hij gunde jonge spelers Ilaix Moriba, Pedri, Sergiño Dest, Óscar Mingueza en Riqui Puig veel speeltijd. Barcelona ging ook beter spelen, maar liet het de laatste competitieduels toch weer liggen. ,,Tijdens het seizoen waren de verwachtingen te hooggespannen”, zei Koeman. ,,Het was niet het best mogelijke seizoen, maar dat kan ook niet met een team in opbouw. Deze selectie heeft nog niet het niveau dat Barcelona moet nastreven.”

Koeman heeft nog een contract tot volgend jaar zomer. Toch wordt er al weken gespeculeerd over een vertrek van de oud-bondscoach van het Nederlands elftal. ,,Ik denk niet dat het mijn laatste wedstrijd was”, aldus Koeman. ,,Ik heb nog een contract. Als de club wil veranderen, dan moeten ze met mij praten. Het is normaal dat ik moe word van steeds weer die vragen over mijn toekomst.”

Griezmann

Lang leek FC Barcelona, zonder Lionel Messi en Pedri (beiden op vakantie) in het slotduel van dit seizoen tegen puntenverlies aan te lopen, maar Antoine Griezmann maakte tien minuten voor tijd de winnende treffer. Het al gedegradeerde Eibar, laatste in de Spaanse competitie, bleek niet meer in staat om de gelijkmaker te forceren.

Daardoor sloot Koeman het seizoen winnend af en eindigde Barcelona als derde. De achterstand op Real Madrid (vijf punten) en kampioen Atlético Madrid (zeven punten) was aanzienlijk, terwijl Barça nog een inhaalrace maakte en dichtbij kwam in de titelstrijd maar het alsnog weggaf in de laatste weken.

Messi kroonde zich wel voor de achtste keer tot topscorer van La Liga met dertig doelpunten. Het was zijn vijfde persoonlijke prijs op rij en is daarmee de eerste speler in Spanje die dat voor elkaar krijgt. Alfredo Di Stéfano en Hugo Sánchez wonnen de Pichichi-trofee vier keer.

