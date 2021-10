Koeman voor El Clásico wéér gevraagd naar toekomst: ‘Moet ik hier elke week op antwoorden...?’

Barcelona-trainer Ronald Koeman heeft alle vertrouwen in de heerlijke clash met Real Madrid van zondagmiddag. Dat heeft hij in aanloop naar El Clásico gezegd op een persconferentie, waar hij (wederom) vragen kreeg over zijn eigen toekomst.

De Nederlandse trainer staat de laatste weken behoorlijk onder druk bij Barça, al is de situatie dankzij recente zeges op Valencia (3-1 in La Liga) en Dinamo Kiev (1-0 in de Champions League) iets verbeterd. Zondag krijgt Koeman een nieuwe kans op succes: vanaf 16.15 uur wordt de klassieker tegen aartsrivaal Real Madrid gespeeld, eveneens in het eigen Camp Nou.

Het zal geen open wedstrijd worden, zo denkt de ex-bondscoach. ,,Ik verwacht niet dat er heel veel kansen zullen zijn", sprak hij op zijn vooruitblikkende persconferentie. ,,Het zal gaan om effectiviteit. Al onze spelers zullen op hun best moeten zijn voor een duel zoals deze. Beide ploegen hebben weinig geheimen voor elkaar en zullen dus ook niet verrast worden door de ander. Real heeft een zeer ervaren team, met heel veel kwaliteit. We zullen op hun counter moeten letten.”

Uiteraard kreeg ook weer de vraag of het een cruciaal duel wordt, een vraag die hij de laatste tijd al zo vaak kreeg. ,,Moet ik hier iedere week op antwoorden...? Nee, het hangt niet af van één enkele wedstrijd. Dit is een belangrijke week, dat klopt, een zege zou ook heel belangrijk zijn voor ons zelfvertrouwen. Maar het is geen examen, of zo. De voorzitter hoeft echt niet elke week te zeggen dat hij op mij vertrouwt. Ik voel me gesteund, maar uiteraard weet ik ook dat het allemaal afhangt van de resultaten.”

De druk doet hem niet zo veel, zo herhaalde Koeman nog maar eens. ,,Ik weet dat dat bij deze baan hoort, dat is ook geen probleem. Ik weet ook hoeveel druk er staan op deze Clásico's. Ik heb ze in het verleden gewonnen, maar ook verloren, dat heb ik allemaal meegemaakt. Al wordt het voor mij wel mijn eerste Clásico mét publiek als trainer. Daar heb ik heel veel zin in.” Tot slot: ziet hij Real Madrid ook als favoriet? ,,Dat zien wij anders. We weten wat we kunnen en we spelen thuis, dus ik ben niet bang.”

