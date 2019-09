Kökcu debuteert bij Jong Turkije met verlies tegen Engeland

Wit-Rus­land van de nul af in groep Oranje na late zege in Estland

20:34 In dezelfde groep als Oranje hebben Estland en Wit-Rusland vanavond tegen elkaar gespeeld. Een winnaar leek er niet te komen in de Estse hoofdstad Tallinn, tótdat Maksim Skavysh in extremis nog scoorde namens de bezoekers uit Wit-Rusland: 1-2.