Kökcü debuteert in Turkse selectie voor Nations League

Brighton mag experimen­te­ren met publiek

26 augustus Brighton & Hove Albion uit de Engelse Premier League mag komend weekeinde bij het oefenduel met Chelsea 2500 toeschouwers toelaten in het eigen stadion. Het experiment maakt deel uit van een pilot van de regering, om te kijken in hoeverre het verantwoord is gedoseerd fans weer toe te laten tot de sportaccommodaties.