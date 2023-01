Kolderiek eigen doelpunt deert Stuttgart niet dankzij late comeback in Duitse beker

Voor Konstantinos Mavropanos kon de wedstrijd in de Home Deluxe Arena niet slechter beginnen. De voormalig Arsenal-speler besloot in de derde minuut helemaal vanaf de zijlijn een ‘tikkie terug’ te geven, maar omdat hij met zijn rug naar het doel stond, had hij geen idee waar de keeper stond. Tot zijn ontsteltenis zag de Griek zijn inzet vanaf een meter of dertig in het eigen doel verdwijnen.

Lang leek het curieuze doelpunt genoeg te zijn om Paderborn, dat uitkomt op het tweede niveau in Duitsland, een plaats in de kwartfinale te bezorgen. Met een late comeback stelde de nummer vijftien van de Bundesliga toch orde op zaken. Gil Dias maakt in de 86ste minuut gelijk, Serhou Guirassy bezorgde Stuttgart in de vijfde minuut van de blessuretijd de overwinning.

Later vanavond staat ook de bekerwedstrijd tussen Union Berlin en VfL Wolfsburg nog op het programma. De ploeg uit de Duitse hoofdstad is de komende tegenstander van Ajax in de Europa League.

Bekijk de samenvatting van het bekerduel.

