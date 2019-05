Kompany verruilt Manchester City na elf jaar voor oude liefde Anderlecht

,,Ik kies ervoor om dankbaar te zijn voor het verleden, maar blijf ambitieus en gedreven voor de toekomst”, verklaart de centrale verdediger in een open brief op Facebook. ,,De komende drie jaar zal ik bij Anderlecht de rol van speler-trainer vervullen. Dit kan als een verrassing komen voor jullie, maar het is de meest hartstochtelijke en toch ook rationele beslissing die ik ooit gemaakt heb. Als voetballer doorliep ik de jeugdploegen van Anderlecht. Sinds mijn zesde ben ik één met die club. Een geschiedenis van 34 landstitels, zij moeten voor niemand onderdoen.‘’



Hoewel Kompany geen trainerservaring heeft, zei hij toch ‘ja’ toen de directie van Anderlecht hem onlangs vroeg als speler-trainer aan de slag te gaan in Brussel. ,,Ik heb de afgelopen drie jaar zoveel geleerd van een ongelooflijke manager. Pep Guardiola bracht me de liefde voor het spel terug. Ik heb al zijn lessen geanalyseerd, bestudeerd en in me opgenomen. Manchester City speelt het voetbal dat ik wil spelen. Dat wil ik nu ook gaan overbrengen bij Anderlecht.‘’