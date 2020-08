Kompany zet punt achter spelersloopbaan en wordt hoofdtrainer Anderlecht

Het was in België geen geheim dat er spanningen waren tussen Frank Vercauteren en Vincent Kompany over de manier waarop Anderlecht moest spelen. Kompany, die sinds de voorbereiding geblesseerd is, wil met Anderlecht het voetbal spelen dat hij leerde kennen onder Pep Guardiola. Vercauteren is pragmatischer en meer resultaatgericht. De clubleiding heeft nu besloten om de koers van Kompany te gaan varen.

Kompany keerde vorig jaar terug bij Anderlecht, maar bleef ook in België veel last houden van blessures. Hij kwam vorig seizoen tot achttien wedstrijden. Het idee was dat Kompany speler/coach zou worden, maar na een dramatische seizoensstart werd Frank Vercauteren op 3 oktober 2019 aangesteld om voor rust in de tent te zorgen. Anderlecht stond uiteindelijk op de achtste plaats toen de Belgische competitie in maart werd stilgelegd.

Vercauteren speelde dertien jaar voor Anderlecht en werd in 1998 assistent-trainer bij de club, waarna hij van 2005 tot 2007 hoofdtrainer was. Kompany speelde van 2003 tot 2006 bij Anderlecht, waarna hij via twee jaar bij HSV in 2008 bij Manchester City terecht kwam. Daar kende hij elf succesvolle seizoenen met 360 wedstrijden en vier landstitels. Kompany had nog het plan zijn spelersloopbaan af te sluiten op het EK 2021, maar daar kan nu dus een streep doorheen. De kopsterke verdediger kwam tot vier goals in 89 interlands voor de Rode Duivels, waarvoor hij als zeventienjarige debuteerde tegen Frankrijk in februari 2014. Hij was actief op het WK 2014 (in kwartfinale uitgeschakeld door Argentinië), het EK 2016 (in kwartfinale uitgeschakeld door Wales) en het WK 2018 (derde plaats).

De eerste twee speelrondes zijn inmiddels afgewerkt in het nieuwe seizoen in de Belgische Jupiler Pro League. Anderlecht begon het seizoen vorige week met een 2-2 gelijkspel bij KV Mechelen en won gisteren in Brussel met 3-1 van Sint-Truiden. Anderlecht staat met vier punten derde achter het gepromoveerde Beerschot en Sporting Charleroi, die allebei op zes punten staan. De Nederlanders Derrick Luckassen en Michel Vlap staan onder contract bij de Belgische recordkampioen.

