Kortrijk pakt koppositie dankzij late zege

Club Brugge was er nog lang niet klaar voor: Vormer, Lang en Dost zien competitie als oefenpot­jes

26 juli Waar de topclubs in Nederland nog rustig oefenwedstrijden spelen tegen Griekse of Duitse tegenstanders, is in België de competitie al begonnen. Na een ultrakorte voorbereiding bleek een incompleet Club Brugge daar nog niet klaar voor. Maar niemand die dat erg vond.