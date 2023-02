Kortsluiting bij Valencia-verdediger: Vinícius Júnior krijgt enorme rotschop bij zege Real Madrid

Real Madrid heeft de zorgen van Valencia verder vergroot. De nummer 2 van Spanje was met 2-0 te sterk voor de club van Justin Kluivert die maandag afscheid nam van trainer Gennaro Gattuso. Hét gesprek ging na afloop echter vooral over de bizarre rode kaart van Valencia-verdediger Gabriel Paulista.

Valencia, waar Justin Kluivert ontbrak in het Estadio Santiago Bernabéu, staat veertiende in La Liga. Hoewel dat nog wel vier plaatsen boven de degradatiezone is, zijn de zorgen groot in de sinaasappelstad. Het verschil met nummer achttien Cádiz is namelijk maar één puntje. Niet voor niets werd de Italiaanse coach Gattuso deze week de laan uitgestuurd in Mestalla.

Voor een ploeg in degradatiezorgen is het uiteraard geen ramp om op bezoek bij Real Madrid te verliezen, maar de frustraties bij verdediger Gabriel Paulista liepen desondanks hoog op nadat Real Madrid vlak na rust in twee minuten tijd twee keer scoorde. Bij een 2-0 tussenstand sloegen de stoppen twintig minuten voor tijd volledig door bij de 32-jarige Braziliaan. Hij was wel klaar met de frivoliteit van landgenoot Vinícius Júnior en gaf de Braziliaan een ouderwets rotschop. Rode kaart.

Het was na afloop nota bene Real Madrid-coach Carlo Ancelotti die het voor de Valencia-verdediger opnam tijdens de persconferentie. ,,De rode kaart was een moment van frustratie en dat komt soms voor in het voetbal", zei de Italiaanse manager van de Koninklijke. Welke straf gepast zou zijn voor Paulista? ,,Nogmaals, het is frustratie van een speler die een wedstrijd aan het verliezen is in een tijd dat het team niet goed draait. Het ziet er lelijk uit, maar Paulista is altijd een zeer correcte speler geweest. Frustratie zorgt ervoor dat je niet altijd reageert op de beste manier.”

Valencia-coach Voro wist ook dat de schop het gevolg was van de ongekende frustraties binnen de club. ,,Het was een actie die voortkwam uit onmacht, de wanhoop om te verliezen. We stonden al met 2-0 achter en daarna was het helemaal onmogelijk om nog te kunnen winnen. Deze dingen mogen niet nog eens gebeuren, want je kunt het team niet in de steek laten. Ik ga met hem praten zodat het niet nog eens gebeurt. Maar wat ik al zei: het is pure wanhoop, hij was de controle in zijn hoofd even kwijt en ik voel de onmacht.”

Real Madrid nadert FC Barcelona

De bezoekers uit Valencia, die maar één van de laatste tien competitieduels wisten te winnen, maakten tot die tijd ook met de gebruikelijke interim-coach Voro in de dug-out weinig indruk in het Bernabéu. Valencia liep vanaf de eerste minuut achter de feiten aan en had geluk dat met name Marco Asensio aanvankelijk de nodige kansen miste.

Een doelpunt van Antonio Rüdiger werd vlak voor rust afgekeurd vanwege een overtreding van Karim Benzema. In de openingsfase van de tweede helft nam Real binnen drie minuten afstand. Asensio maakte de 1-0 met een fraai schot in de verre hoek, waarna Vinícius Júnior na een rush beheerst de 2-0 binnenschoof.

Met de zege verkleinde Real de achterstand op Barcelona weer tot 5 punten. De koploper won woensdag al met 2-1 op bezoek bij Real Betis. Valencia blijft op de veertiende plaats staan met 20 punten, 1 punt boven de rode streep.

