Kosovo stunt met zege op Tsjechië

Kosovo is nog ongeslagen in de kwalificatiereeks voor het EK van volgend jaar. Na remises tegen Bulgarije en Montenegro (1-1) boekte het land op 10 juli in Sofia de eerste zege ooit in een kwalificatieduel. Kosovo versloeg Bulgarije met 3-2. Tegen Tsjechië volgde zaterdag de tweede overwinning.



Patrik Schick bracht de Tsjechen nog wel op voorsprong, maar Vedat Muriqi trok de stand al snel weer gelijk. Mërgim Vojvoda bezorgde Kosovo de winst in de wedstrijd die onder leiding stond van scheidsrechter Danny Makkelie.



Engeland kan de koppositie later op zaterdag weer overnemen van Kosovo als het op Wembley wint van Bulgarije.