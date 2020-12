Kostbaar shirt van Maradona in Twentse handen: ‘De maat van Pluisje, dat kan niet missen!’

Voetbal­reis door de tijd: ‘Dat ene shirt, daar doe ik een moord voor’

23 april Het is een bron van vermaak in voetballoze tijden: voetbalshirts. De eredivisie lanceert vandaag de grootste shirtverkiezing ooit in Nederland. Maar wat maakt een goed shirt tot een goed shirt? ,,Het is echt een cultuur op zich.’’