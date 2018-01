Koude oorlog om ticketprijzen tussen United en Sevilla

De twee clubs vechten een koude oorlog uit. Eerst vond Manchester United dat de prijzen voor uitfans veel te hoog waren voor de wedstrijd in Sevilla op 21 februari. Daarom bekostigt United een deel van de tickets en worden de kaartjes voor Spaanse fans op Old Trafford duurder. Sevilla vraagt tussen de 100 en 150 euro. Engelse fans krijgen 40 euro terug van ManU. Eerder dit seizoen betaalden Liverpool-supporters 60 euro voor de CL-wedstrijd in Estadio Ramón Sánchez Pizjuán.