Krankzinnige apotheose: doelman Alisson kopt Liverpool diep in blessuretijd naar cruciale zege

West Bromwich Albion wist al sinds vorige week dat het zijn wedstrijden volgend seizoen in de Championship speelt, maar voor Liverpool was er nog alles om voor te spelen op The Hawthorns. Het team van Jürgen Klopp is in een hevige strijd verwikkeld met Leicester City en Chelsea om de twee overgebleven Champions League-tickets, en kon zich dan ook niets anders dan een overwinning permitteren.



Vanaf het begin had Liverpool het moeilijk in de West Midlands. De thuisploeg frustreerde de kampioen van vorig seizoen en greep binnen het kwartier zelfs brutaal de leiding via Hal Robson-Kanu. Nog voor rust maakte Mo Salah namens de bezoekers gelijk.



Na de onderbreking dachten beide ploegen nog een keer te mogen juichen, maar tot twee keer toe werd een doelpunt afgekeurd wegens buitenspel. Uiteindelijk kwam de hulp voor Liverpool uit onverwachte hoek. Doelman Alisson Becker ging in een alles-of-nietspoging mee naar voren en kopte raak uit een hoekschop van Trent Alexander-Arnold, om vervolgens bedolven te worden onder zijn ploeggenoten.