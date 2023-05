Krankzinnige ontknoping: De Ligt pakt in slotminuten titel met Bayern, drama voor Haller en Malen

Bayern München heeft na een knotsgekke ontknoping de landstitel gewonnen voor de 11de keer op rij. Borussia Dortmund liet het in eigen huis liggen tegen Mainz (2-2) en Bayern won van Köln dankzij een treffer van Musiala in de 89ste minuut (1-2).

Het had de dag voor Dortmund moeten worden. In een uitverkocht en kolkend Signal Iduna Park hoefde alleen nog maar gewonnen te worden van Mainz, en dan was de eerste titel sinds 2012 weer voor de geel-zwarten. De situatie: Bayern stond 2 punten achter met een beter doelpuntensaldo en ging zelf op bezoek bij Köln.

Dat de druk voor Dortmund er vol op zat, werd na 8 minuten al duidelijk. Zo’n 90 kilometer verderop in Keulen maakte Kingsley Coman namelijk de 0-1 voor Bayern, waardoor de Beierse club virtueel bovenaan kwam te staan.

Maar dat bleek al snel niet het grootste probleem. De aanval van Dortmund met Malen en Haller in de basis, die de afgelopen weken ontembaar waren, kwam in de openingsfase niet verder dan wat halfbakken pogingen van afstand. Mainz daarentegen, dat geen Europees voetbal meer kon halen én niet in gevaar was voor degradatie, speelde ontspannen en gefocust. De eerste kans voor de bezoekers uit een hoekschop was dan ook direct raak: verdediger Andreas Hanche-Olsen knikte zijn ploeg uit een hoekschop op voorsprong.

Vervolgens kreeg Dortmund in korte tijd nog twee klappen te verwerken. Het propvolle Signal Iduna Park juichte even toen de scheidsrechter 3 minuten na de 0-1 naar de stip wees en Haller mocht aanleggen voor de gelijkmaker. Maar het sprookje van de oud-Ajacied kreeg niet het gedroomde einde, want zijn inzet werd knap gestopt door Finn Dahmen. De tweede tik volgde weer zo’n 5 minuten later, toen Karim Onisiwo in de gatenkaas die de Dortmund-verdediging was vogelvrij de 0-2 binnen kopte. Zo leek de dag die een volksfeest moest worden na 25 minuten voetballen al uit te lopen op een deceptie.

In Keulen vergat Bayern ondertussen de tweede treffer te maken, ondanks een grote lading aan kansen. Vlak voor rust schoot Leroy Sané wel raak, maar omdat er eerder in de aanval hands was gemaakt, bleef het bij een 0-1 ruststand.

Pas na ongeveer een uur voetballen leek Dortmund de gaspedaal te hebben gevonden. Met een vroeg ingezet slotoffensief kwam de hoop terug in de afgeladen voetbaltempel en schoot Raphaël Guerreiro voor de Gelbe Wand met nog 20 minuten op de klok de aansluitingstreffer binnen.

Zo'n 10 minuten later kon er écht gejuicht worden in Dortmund, toen FC Köln uit het niets de gelijkmaker had binnen geschoten vanaf de stip: 1-1 en Dortmund virtueel kampioen. Het slotoffensief van Dortmund zelf begon te haperen met veel gemiste kansen, maar het feest was voorzichtig al begonnen. Nerveus keken de fans vooral naar telefoonschermpjes, in plaats van het veld.

Op die schermpjes zagen ze Leroy Sané in de 89ste minuut een levensgrote kans missen. Tijd om opgelucht adem te halen was er echter niet: het supertalent Jamal Musiala pikt de bal op aan de rand van het strafschop gebied, rende een verdediger voorbij en maakte het belangrijkste doelpunt uit zijn nog jonge carrière: de 1-2 ie Bayern de titel zou opleveren.

In de allerlaatste minuut maakte Niklas Süle nog de 2-2 voor Dortmund, maar tijd voor een derde doelpunt was er niet meer. Zo stortten de Dortmund-spelers na het laatste fluitsignaal op de grond en renden in Keulen alle Bayern-spelers naar Musiala en het uitvak. Het 11de kampioensfeest op rij is begonnen.

