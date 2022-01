Krankzinnige ontknoping met goals in 95ste en 97ste minuut ‘jongensdroom’ voor Steven Bergwijn

SamenvattingSteven Bergwijn was vanavond de grote held bij Tottenham Hotspur op bezoek bij Leicester City. Met goals in de 95ste en 97ste (!) minuut wist hij een 2-1 achterstand om te buigen in een 2-3 overwinning voor de ploeg van Antonio Conte, die dankzij de Nederlander ongeslagen blijft als coach van Tottenham in de Premier League.

De frustratie liep in de 94ste minuut even hoog op bij Bergwijn, die in de 78ste minuut was ingevallen. De Nederlander kreeg geel omdat hij Caglar Söyüncü een duw gaf. Het was het logische resultaat van de tussenstand: 2-1 in het voordeel van Leicester City. Harry Kane had in de 38ste minuut namelijk nog wel de 1-0 van Patson Daka goedgemaakt, maar in de 76ste minuut was het James Maddison die de winnende gemaakt leek te hebben voor de thuisploeg.

Maar niets was minder waar. Na de gele kaart voor Bergwijn liet hij zich nog twee keer gelden. De Oranje-international, die in verband wordt gebracht met een overstap naar Ajax, kreeg in de 95ste minuut de bal plots voor zijn voeten nadat Matt Doherty via de zijkant door was gekomen. De Nederlandse aanvaller twijfelde geen moment en ramde zijn eerste van het Premier League-seizoen tegen de touwen. De opluchting was groot: een punt leek gered voor Tottenham Hotspur en Conte bleef nog altijd ongeslagen in de nationale competitie sinds hij het roer in Londen overnam.

Maar het werd nog véél gekker: terwijl de supporters in het King Power Stadium zich neer leken te leggen bij een gelijkspel sloeg Bergwijn nóg een keer toe. Hij werd weggestoken door Kane, waarna de rappe Nederlander de uitkomende Kasper Schmeichel omspeelde en de bal tergend langzaam via de binnenkant van de paal binnenschoot. Alles en iedereen met een Tottenham-hart ontplofte en Bergwijn mocht zich tot de grote held van de avond kronen. Hij liet zich omhelzen door de uitzinnige meegereisde Spurs-fans, die na afloop groot feest vierden.

,,Het is de droom van elke jongen om een ​​wedstrijd op deze manier om te draaien”, zei Bergwijn (24) na zijn heldenrol in Leicester. ,,Het is fantastisch. De fans hebben een geweldige dag gehad. Ik heb twee keer gescoord en ik ben blij. De manager zei me dat ik moest scoren, het de verdedigers moeilijk moest maken en dicht bij Harry Kane moest blijven. Het was een bizarre wedstrijd en we hebben veel wedstrijden voor de boeg. Nu moeten we hard werken en elk duel aanpakken”, aldus Bergwijn.

Trainer Antonio Conte zei nog maar eens dat hij de buitenspeler niet kwijt wil. ,,Als iemand me vroeg naar Bergwijn, was ik heel duidelijk. Ik zei dat hij voor mij een belangrijke speler is, omdat hij eigenschappen heeft die we in onze ploeg niet veel hebben. Hij is een creatieve speler”, aldus Conte. ,,Ik denk dat hij blij is om bij ons te blijven.”

Door de overwinning staat Tottenham Hotspur nu vijfde met 36 punten, twintig minder dan koploper Manchester City, maar slechts één minder dan West Ham United, dat op de felbegeerde vierde plek staat. Die plek geeft aan het einde van het seizoen immers recht op Champions League-voetbal. Leicester City moet het vooralsnog doen met een tiende plek met 25 punten.

Manchester United

Manchester United won eveneens, met 1-3 op bezoek bij Brentford. Alle goals vielen na rust. Voor Manchester United scoorden Anthony Elanga, Mason Greenwood en Marcus Rashford. De eer voor de thuisploeg werd gered door Ivan Toney. Donny van de Beek bleef de hele wedstrijd op de bank bij The Red Devils en hij zag na 71 minuten hoe een boze Cristiano Ronaldo naast hem kwam zitten.

De Portugees had een paar wedstrijden niet meegedaan vanwege een blessure. Coach Ralf Rangnick besloot de Portugese steraanvaller te wisselen voor Harry Maguire. Dat was niet naar de zin van Ronaldo, die woedend het veld afliep, wat boze woorden mopperde en zijn trainingsjasje tegen de grond smeet. United staat nu zevende met 35 punten, eentje minder dan Tottenham Hotspur en Arsenal.

