Kroatië wint waterballet en plaatst zich voor WK, Rusland en Noord-Macedonië play-offs in

VideoKroatië heeft zich geplaatst voor het WK 2022 in Qatar. De vice-wereldkampioen won bij een waterballet in Split met 1-0 van Rusland, dat daarmee van de eerste plek werd gestoten in groep H. De Kroaten kwamen door de zege op 23 punten na tien duels, een punt meer dan Rusland.

Kroatië is na gastland Qatar, Duitsland, Denemarken, Brazilië, België en Frankrijk het zevende land dat zich plaatst voor het WK van eind volgend jaar. Het team van bondscoach Zlatko Dalić bereikte tijdens het WK 2018 in Rusland nog bijzonder knap de finale in Moskou, maar verloor daarin met 4-2 van Frankrijk.

Rusland leek lange tijd stand te gaan houden in de stromende regen in Split, maar tien minuten voor tijd gleed de Russische verdediger Fedor Kudryashov de bal achter zijn doelman Matvei Safonov. De linksback van Antalyaspor werd daarmee de schlemiel bij Rusland, dat veroordeeld is tot de play-offs.

Liefst twaalf Europese landen zullen play-offs gaan spelen voor een ticket voor het WK. Na de halve finales zijn er nog zes landen over, waarna drie ‘finales’ gaan bepalen welke drie landen alsnog naar het WK gaan.

Danny Makkelie was de scheidsrechter in Split. De arbiter uit Dordrecht gaf gele kaarten aan de Russen Aleksandr Golovin en Fedor Smolov. Vanavond staan ook bij Portugal - Servië (in Lissabon) en Spanje - Zweden (in Sevilla) nog WK-tickets op het spel in een rechtstreekse confrontatie om de eerste plaats in de groep. Bij een zege of gelijkspel gaan Portugal en Spanje rechtstreeks naar het WK, bij een nederlaag gaan zij de play-offs in.

Ook play-offs voor Noord-Macedonië

Noord-Macedonië heeft zich in de groep J met het al geplaatste Duitsland verzekerd van deelname aan de play-offs. Noord-Macedonië won de laatste groepswedstrijd thuis met 3-1 van IJsland en bleef daarmee Roemenië voor.

Ezgjan Alioski had de Macedoniërs al de zevende minuut op voorsprong gebracht tegen IJsland, dat in 2018 voor het eerst deelnam aan het WK, maar al kansloos was voor het bereiken van de tweede plaats in de groep. Jón Dagur Thorsteinsson zorgde in de tweede helft toch voor de gelijkmaker, waardoor Roemenië in de virtuele stand ineens tweede stond. Met twee treffers van Eljif Elmas van Napoli stelde Noord-Macedonië de plaats in de play-offs alsnog veilig. IJsland eindigde de wedstrijd met tien man na het tweede geel voor Isaac Bergmann Johannesson.

Roemenië hield de kansen op het bereiken van de play-offs thuis tegen Liechtenstein lang levend door een vroege treffer van Dennis Man. Nicolae Stanciu miste in de eerste helft nog een strafschop. Nicusor Bancu maakte er vlak voor tijd 0-2 van. Roemenië kwam op 17 punten, één minder dan Noord-Macedonië.

Duitsland sloot de kwalificatie voor het WK af met een 1-4 overwinning bij Armenië. Kai Havertz opende de score en Ilkay Gündogan scoorde twee keer. Na de 1-3 van Henrikh Mkhitaryan uit een strafschop, maakte Jonas Hofmann de vierde treffer voor de Duitsers.

