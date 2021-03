Kroatische topper loopt uit op drama voor ex-Eagles-speler Joey Suk

Suk liep de zware kwetsuur kort na de rust op in de wedstrijd tegen koploper en Europa League-kwartfinalist Dinamo Zagreb. De voormalig middenvelder van GA Eagles wilde van afstand schieten op de Dinamo-veste en kwam daarbij in botsing met opponent Marijan Čabraj. Suk brak zijn onderbeen op twee plaatsen.

Voor Suk is daarmee het seizoen ten einde. Zuur, want sportief kende de Deventenaar een uitstekend jaar. Met de nummer drie van Kroatië is Suk – vaste kracht in de basisploeg van HNK Gorica - hard op weg naar Europees voetbal voor komend seizoen. Hoe lang Suk moet revalideren is nog onduidelijk.